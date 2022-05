2022. May 27. - 17:41

Nálam nincs tabutéma – mondja podcastunkban Gyenge Veroni, aki szeptemberben Brüsszelben vesz részt a slam poetry világbajnokságon.

De mi valójában a slam poetry? Elöljáróban annyit, hogy egy színpadi költészeti műfajról van szó, amely azonban különbözik a versmondástól és a stand-uptól is. Hogy kerül a képbe a menstruáció és milyen a feminista slam? Ezt is megtudhatják Gyenge Veroni slammertől, beszélgetésünk végén pedig elhangzik egy Trianon slam is.

A teljes beszélgetést meghallgathatják itt: