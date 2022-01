2021 a szlovákiai magyar bűnözés tükrében – PODCAST

Az elmúlt évben nemcsak a rendőrség élére került szlovákiai magyar a komáromi Hamran István személyében, hanem a „másik oldalon” is képviseltette magát a szlovákiai magyarság. Podcastunkban három, nagy port felvert ügyről lesz szó.

Az egyik a csótfai Horváth Lehel esete, aki egy vádalku reményében önszántából lehetővé tette, hogy a Sátor Lajos-féle egykori dunaszerdahelyi maffia még élő tagjait letartóztassák és elítéljék. 2010-ben egyébként ő lőtte le Sátort.

Az alsóhatári polgármester, Dora Ferenc is szoros kapcsolatot ápolt Sátorékkal, támogatta is a csallóközi bűnbandát. Ő és fia is 25 év letöltendő börtönbüntetést kaptak.

Szó lesz még podcastunkban Gyönyör Teréziáról is, akivel kapcsolatban még nem írhatjuk le, hogy sorozatgyilkosról van szó, hiszen még nem jogerős az ítélet, amely szerint egy gyilkossági kísérlet-sorozat ügyében találták őt bűnösnek. A 69 éves ipolysági asszony a bíróság szerint meg akarta gyilkolni hitelezőit, ehhez pedig az atropin nevű mérget használta. Rá is 25 év börtön vár.

Barak Dávid, a Paraméter újságírója portálunkon részletesen beszámolt mindhárom esetről, podcastunkban vele beszélgetünk ezekről a nem mindennapi bűnügyekről.

