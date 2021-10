„A védőoltás az egyedüli fegyverünk“ – PODCAST

Laczkó Balázs dunaszerdahelyi orvos nem érti a vakcinaellenességet.

Néhány hónap alatt több százezren nézték meg azt a videót, amelyet februárban a Paraméter stábja készített a dunaszerdahelyi kórház Covid-részlegén Dr. Laczkó Balázzsal, a kórház aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályának főorvosával.

Most visszatértünk a helyszínre, hogy megnézzük, milyen a helyzet az osztályon.

Dr. Laczkó Balázs szerint ez a dokumentumfilm is hozzájárult ahhoz, hogy a Dunaszerdahelyi járásban most országos viszonylatban is magas az oltottak aránya. Ezt megelőzően azonban előfordult, hogy a helyi orvosoknak sorrendet kellett felállítaniuk a betegek között, hiszen nem mindenkit tudtak lélegeztetőgépre kapcsolni. Az ilyen döntések nem akármilyen lelki terhet róttak a szakorvosokra, tudtuk meg a fiatal főorvostól, aki szerint félő, hogy egy következő koronavírus-hullámot már az orvosok sem bírnak ki.

A Dr. Laczkó Balázzsal készített podcastunk meghallgatható itt:

(parameter)