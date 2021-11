Novota János: „Magas voltam, ezért lettem kapus” – PODCAST

Már kamaszként is magas volt, ezért állították a kapuba annak idején Taksonyban Novota Jánost, aki aztán a maga 199 centijével a DAC egyik emlékezetes korszakának ikonikus játékosa volt.

A Rapid Wien csapatában alapember lett, a bécsi gárdával szerepelt az Európa-liga főtábláján is. Volt szlovák válogatott játékos, kijutott a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra is. November 26-ától vásárolható meg Bőd Titanilla sportújságíró Novotáról írott könyve, ez adta az apropóját következő beszélgetésnek, melyben szó lesz a kezdetekről, a Rapidról, a DAC-ról, a foci varázsáról, arról, mennyire hálátlan a hálóőr helyzete, hogy min gondolkodik meccs közben egy kapus, és természetesen beszélgetünk a most megjelent könyvről is. A ParaMédia Podcast vendége Novota János.

A beszélgetés meghallgatható itt: