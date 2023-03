Nagyon okos, de csapnivaló verseket ír az internet kedvenc új játékszere, a ChatGPT – PODCAST

Levelet fogalmaz, dalszöveget készít, könyveket, szakdolgozatokat ír – és tulajdonképpen csak most ismerkedünk azzal, mire képes valójában a ChatGPT nevű, mesterséges intelligencián alapuló nyelvi eszköz.

Bár önálló érzelmei – legalábbis egyelőre – nincsenek, már most is a tudományos fantasztikum kategóriájába tartozik az, ahogy egy kérdés feltevését követően a gép gondolkodik egy sort, majd írni kezd. Akár helyettünk is.

A Paramédia Podcast vendégével, Halász Dávid szoftvermérnökkel az új őrületről, a ChatGPT-ről beszélgettünk.

A beszélgetést itt hallgathatja meg: