„Az omikront nem lehet megállítani” – PODCAST

Január végén, február elején várható Szlovákiában a koronavírus fertőzéshullám csúcsa, amiről egy új variáns, az egyre többet emlegetett omikron tehet. Erről lesz szó podcastunkban.

Hivatalosan még nem vált dominánssá ez a variáns Szlovákiában, azonban a szakemberek nálunk is arra számítanak, hogy az omikron rövid időn belül sok embert fertőz majd meg, hiszen más országokban is eddig nem látott gyorsasággal terjed. Még ha az omikron kevésbé súlyos megbetegedéseket vált is ki, a fertőzöttek számának ugrásszerű növekedése ismét összeomláshoz vezethet az egészségügyi ellátásban.

De mit is tudunk ma az omikronról és hogyan védekezhetünk ellene? Miért veszélyes, ha valaki egyszerre kapja el az influenzát és a koronavírust? Podcastunkban erről is beszélgetünk Nyíri Miklóssal, a Neumann Labs diagnosztikai társaság ügyvezető igazgatójával. Ez a laboratórium azonosította elsőként az omikront Magyarországon.

A teljes beszélgetést meghallgathatja itt: